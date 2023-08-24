Владимир Путин присвоил звание Героев России двум якутским танкистам

Механик-водитель Филипп Евсеев.

В день 80-летия победы в сражении на Курской дуге президент Владимир Путин присвоил звание Героев России якутянам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву, членам экипажа танка «Алеша». Филипп Евсеев — ефрейтор, механик-водитель, родом из Сунтарского улуса. Алексей Неустроев — ефрейтор, наводчик-оператор, Усть-Алданский район.

«Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, — совершил подвиг: не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», — отметил президент России Владимир Путин.

Глава Якутии Айсен Николаев тепло поздравил военнослужащих из Якутии с заслуженным званием.

«Герои России, вы с честью и достоинством вписали свои имена в историю нашей республики и всей нашей великой страны. Якутия гордится!», - обратился к героям - танкистам Ил Дархан.

Наводчик-оператор Алексей Неустроев.

Напомним, экипажу танка «Алеша» дали задание зачистить поселок Новодаровка в Запорожской области, но уже в процессе подошла техника противника.

Как оказалось, против одного российского танка выступило восемь вражеских. «Алеша» подбил как минимум два танка противника. В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом. Механик-водитель Филипп Евсеев за рычагами российского танка умело вел экипаж к победе над многократно превосходящими силами противника. Часть вражеских бронемашин подорвалась на минах, остальные были уничтожены артиллерией и противотанковыми расчетами.

Знаменательное для всех жителей республики прокомментировал главный врач Республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан. Он отметил, нужно гордиться и ровняться на своих земляков, которые являются истинными патриотами родной Отчизны.

«Якутия всегда славилась героями, как в годы Великой отечественной войны, так и сейчас во время проведения СВО. Чаще всего героями становились скромные ребята, готовые пожертвовать собой ради Родины. Эти Герои среди нас — экипаж танка „Алеша“. Крепкого здоровья ребятам,горжусь ими, надо ровняться на таких людей», — сказал он.

Также событие прокомментировал председатель регионального отделения российского военно-исторического общества Николай Бугаев

«На Курской земле, где прошла битва под Прохоровкой сломавшая хребет нацизму Президентом России вручены золотые звезды Героя России нашим славным танкистам! Многие видели эти кадры, как танк „Алеша“ исполняя кульбиты, огнем и маневром останавливает атаку западной бронетехники. Гордимся нашими Героями! Мы должны поддерживать нашу Армию, помогать нашим бойцам, которые показывают героизм и отвагу», — отметил он.