Распродажу сумок из крокодила со скидкой 90% объявило Росимущество в Ростове

Конфискованные в пользу государства сумки из крокодиловой кожи выставили на продажу в Ростовской области. Распродажу объявило территориальное управление Росимущества по донскому региону. Причем конфискат можно приобрести с 90-процентной скидкой, сообщает rostovgazeta.ru.

Ведомство выставило на аукцион конфискованные изделия не только из кожи крокодила, но и питона. Это аксессуары для женщин и мужчин. Среди них — обложки на паспорт, маленькие и большие кошельки, женские сумки — средние, большие и маленькие и даже рюкзаки, мужские портфели, папки для бумаг и ремни. В общей сложности на аукционе будет представлено почти полторы тысячи предметов.

Начальная цена каждого лота снижена на 90 процентов и составляет 137 тысяч рублей.

Аукцион пройдет 14 сентября, и заявки на него принимаются до девятого сентября.