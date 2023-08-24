Главу Российского общества дружбы с Арменией не впустили в аэропорт Еревана Фото: Иван ВИСЛОВ

Погранслужба ереванского аэропорта Звартноц в ночь на четверг, 24 августа, отказала во въезде в страну главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову, назвав его нежелательной персоной для страны.

«Меня не впустили в страну, объявили нежелательной персоной для Армении, забрали паспорт. Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают... Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же», — приводит ТАСС заявление главы общества.

Виктор Кривопусков возглавлял представительство «Россотрудничества» в Армении в период с 2009 по 2013 годы, а также занимал пост советника российского посольства в Армении.

Ранее Армения запретила въезд в страну депутату Государственной думы РФ Константину Затулину, медиаменеджеру Араму Габрелянову, а также главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян.