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НовостиОбщество24 августа 2023 8:19

В Госдуме призвали ужесточить ответственность за «трэш-стримы»

Штрафы за треш-стримы могут вырасти до 600 тысяч рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Госдуме призвали ужесточить ответственность за «трэш-стримы»

В Госдуме призвали ужесточить ответственность за «трэш-стримы»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ предлагают ужесточить ответственность за «трэш-стримы» - общедоступные онлайн-трансляции, во время которых демонстрируют сцены совершения противоправных действий с особой жестокостью, а также садизмом и мучениям для потерпевшего. Авторам соответствующего законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артемом Метелевым.

Размер штрафа для граждан предлагают увеличить от 200 тысяч до 600 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрена и конфискация оборудования, которое используют для изготовления подобных материалов.

Кроме того, поправки предлагают увеличить срок лишения свободы за убийство с онлайн-трансляцией от 8 до 20 лет, или же вынести пожизненное вместо лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с инициативой блокировки донатов от пользователей для трэш-стримеров.