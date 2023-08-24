Гастроэнтеролог Кашух: даже съедобными грибами можно отравиться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла россиян - даже съедобные грибы могут быть опасны. Они берут из почвы вредные вещества, поэтому нельзя собирать их около дорог.

Грибы впитывают соли тяжелых металлов и ядохимикаты, соответственно они вызывают отравление. Следует также знать, что количество накопленных вредных веществ зависит от их вида. Например, маслята и сыроежки накапливают радиоактивный цезий. В белых грибах и шампиньонах может оказаться ртуть, а в черном грузде - медь.

- Кроме того, старые грибы могут содержать личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы - кишечную палочку, стафилококки. Если бактерии попадут в организм человека, они могут вызвать тяжелую инфекцию, - отмечает гастроэнтеролог «Газете. Ru ».

Чтобы избежать проблем, нужно тщательно вымыть грибы и хорошо их проваривать. Затем положить в холодильник на сутки, за это время будет приостановлен процесс саморазрушения. На следующий день грибы можно поместить в морозилку, в течение долгого времени они не потеряют своих вкусовых качеств.

Симптомами отравления станут тошнота и рвота, жидкий стул, озноб и слабость. Всем необходимо знать важное правило: до приезда скорой помощи нужно промыть желудок раствором соли и вызвать рвоту.

При отравлении грибом паутинником под ударом могут оказаться почки. Говорушки и волоконница поражают легкие, рассказывает врач Наталия Гридина RT.

Кстати, перед употреблением грибы необходимо варить не менее 20 минут для разрушения верхнего хитинового покрова, который плохо усваивается организмом, передает телеканал "360".