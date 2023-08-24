Владелец упавшего Embraer не оформил страхование гражданской ответственности Фото: REUTERS

Компания «МНТ-Аэро», которая владела упавшим под Тверью самолетом Embraer, не оформляла российскую страховку гражданской ответственности. Соответствующего полиса нет в реестре, о чем рассказали в РИА Новости.

При этом источник рассказал, что у владельца самолета могла быть оформлена действующая страховка по международному праву, но по такому полису условия значительно хуже, чем по российскому.

Также специалист подчеркнул, что авиаперевозчик должен иметь договор страхования ответственности перевозки пассажиров вне зависимости от того, по какому из законодательств он был оформлен.

Ранее стало известно о крушении самолета Евгений Пригожина вечером 23 августа 2023 года в Тверской области. На борту находились десять человек, которые погибли в результате происшествия.

Позже Росавиация опубликовала список имен тех, кто находился в самолете в тот момент. Среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В ведомстве также рассказали, что полет осуществлялся с разрешения использования воздушного пространства.