В союзе дачников напомнили, что за самозахват чужой земли придется заплатить штраф Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о том, как поступить по закону, чтобы убрать на вашем участке забор, установленный соседом. Начать стоит с переговоров. Это будет самый лучший способ решения проблемы, а если удастся договориться миром, то попросить перенести забор согласно закрепленным границам.

А вот если сосед отказывается, то дело принимает скандальный оборот. При отказе следует обратиться в Росреестр.

- Сотрудники проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушения. Штраф за самозахват чужой земли — до 1,5 % кадастровой стоимости захваченного участка, - отметил Чаплин NEWS.ru.

Помимо трат на восстановление границ, ему придется еще заплатить штраф, он составляет не менее 5 тысяч рублей.

Если сосед проигнорирует предписание, то разбираться придется в суде. Кстати, если более 15 лет за участком никто не ухаживает, то в этом случае гражданин вправе официально может оформить право собственности, для этого в законодательстве есть специальный пункт.