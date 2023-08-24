В союзе дачников напомнили, что за самозахват чужой земли придется заплатить штраф
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о том, как поступить по закону, чтобы убрать на вашем участке забор, установленный соседом. Начать стоит с переговоров. Это будет самый лучший способ решения проблемы, а если удастся договориться миром, то попросить перенести забор согласно закрепленным границам.
А вот если сосед отказывается, то дело принимает скандальный оборот. При отказе следует обратиться в Росреестр.
- Сотрудники проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушения. Штраф за самозахват чужой земли — до 1,5 % кадастровой стоимости захваченного участка, - отметил Чаплин NEWS.ru.
Помимо трат на восстановление границ, ему придется еще заплатить штраф, он составляет не менее 5 тысяч рублей.
Если сосед проигнорирует предписание, то разбираться придется в суде. Кстати, если более 15 лет за участком никто не ухаживает, то в этом случае гражданин вправе официально может оформить право собственности, для этого в законодательстве есть специальный пункт.