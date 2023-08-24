Диетолог Семенова предостерегла худеющих от злоупотребления авокадо Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог Татьяна Семёнова в беседе «Газетой.Ru» рекомендовала людям, которые стараются похудеть, не злоупотреблять авокадо.

Эксперт уточнила, что в авокадо содержится множество полезных веществ, среди которых калий, фолиевая кислота, витамин К, а также витамины группы B. Клетчатка в этом продукте помогает регулировать аппетит и укреплять иммунитет. Кроме того, авокадо благотворно влияет на сердце, снижая уровень тревожности из-за входящих в него жирных кислот Омега-3.

Тем не менее, по словам специалиста, тем, кто следит за калориями, стоит ограничить суточное потребление двумя авокадо. Также ограничить потребление данного продукта врач рекомендовала пациентам с панкреатитом, заболеваниями щитовидной железы, а также кормящим матерям.

Нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.ru рассказала, какие продукты подойдут для быстрого утоления голода без отрыва от дел. В списке полезностей лидерами стали авокадо с кунжутом.

Врач-онколог Маргарита Васильева в беседе с «Подмосковье сегодня» отметила, что питание является важной частью лечения рака, посоветовав употреблять продукты, богатые калориями и питательными веществами, среди которых есть орехи, авокадо и оливковое масло.