Экономист предложил меры по укреплению рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин в беседе «РИАМО» заявил, что для укрепления рубля недостаточно отказаться от покупки зарубежной валюты.

Эксперт заявил, что Министерству финансов РФ и Центральному Банку необходимо перейти к госрегулированию валютного рынка. По его словам, в долгосрочной перспективе не хватит отказа от покупки валюты.

Кроме того, Морковкин указал на отсутствие необходимости увеличения ключевой ставки в сентябре этого года. В противном случае кредиты для предприятий и компаний будут неподъемными, что помешаем им развиваться.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время. Как писал Life.ru, по его словам, слабая национальная валюта осложняет структурную перестройку экономики.

Тем временем, как сообщал телеканал «360», согласно прогнозу главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, курс российской валюты продолжит укрепляться до конца этого года и достигнет 90 рублей за доллар.