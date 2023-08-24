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НовостиПолитика24 августа 2023 16:06

Владимир Путин сделал заявление после смерти Пригожина

Путин: Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым
Роман ПОЛОСИКОВ
Владимир Путин сделал заявление после смерти Пригожина

Владимир Путин сделал заявление после смерти Пригожина

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Евгений Пригожин был талантливым человеком со сложной судьбой. Также глава государства выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.

— Пригожин вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами, — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что на данный момент проводятся все необходимые экспертизы, а расследование по катастрофе в Тверской области доведут до конца.