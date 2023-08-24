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НовостиОбщество24 августа 2023 17:22

Пропавшего музыканта группы «Алиса» Шаталина нашли около его дома в Петербурге

Артист пропал 22 августа, ранее ему диагностировали депрессию
Сергей ЧИКОВ
Пропавшего сооснователя группы “Алиса” Шаталина нашли недалеко от его дома в Петербурге Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавшего сооснователя группы “Алиса” Шаталина нашли недалеко от его дома в Петербурге Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге завершились поиски музыканта, сооснователя группы “Алиса” Андрея Шаталина. Оказалось, что легенда русского рока вовсе и не пропадал и был обнаружен рядом со своим домом.

“Нашли неподалеку от дома, не ушел далеко. Пока что о его состоянии трудно что-то говорить”, — сообщает “КП-Питер” со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что ранее у Шаталина диагностировали депрессию, которая серьезно подкосила его и мешала заниматься работой – музыкант занимался исключительно воспитанием своих дочек.

“По предположению источника, у мужчины могло случиться помутнение. А вот наличие алкоголя в этой истории очень сомнительно”, — уточняет “КП-Питер”.

Напомним, 22 августа в Петербурге начались поиски Шаталина. Волонтеры “ЛизыАлерт” также подключились к поиску музыканта, который в тот день ушел из дома и не вернулся.