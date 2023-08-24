Филиалы фонда «Защитники Отечества» по всей России рассмотрели более 173 тысяч обращений

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Фото: Telegram-канал фонда «Защитники Отечества».

В филиалы фонда «Защитники Отечества» с 1 июня поступило уже более 173 тысяч обращений. Основная часть запросов касается назначения социальной поддержки. По более чем 21 тысяче обращений уже приняты решения. Об этом председатель фонда Анна Цивилева рассказала на заседании наблюдательного совета «Защитников Отечества». Заседание, посвященное итогам работы организации, 24 августа провел первый заместитель главы Администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко.

Как подчеркнула Анна Цивилева, каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. Сергей Кириенко, в свою очередь, поблагодарил сотрудников фонда, отметив, что со дня его открытия была проделана огромная работа.

«Фонд «Защитники Отечества» был создан по Указу Президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы — относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным. С момента открытия филиалов прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объём работы. Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов», - подчеркнул Сергей Кириенко.

В числе вопросов, с которыми ветераны СВО обращаются в фонд, - денежные выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, оказание юридической поддержки, льготы по коммунальным платежам, медицинская и психологическая помощь.

«Каждое обращение по-своему уникально и связано с личной ситуацией. Бывает, что боец просто демобилизуется и приходит оформить удостоверение ветерана боевых действий. А бывают ситуации, когда защитник Отечества получает ранение, у него сгорают вся одежда и документы, и он возвращается домой через госпиталь в одном ботинке. Ни в одном из этих случаев о формальном подходе не может быть и речи. Все эти вопросы на уровне сопереживания решают социальные координаторы, уделяя каждому подопечному столько внимания, сколько нужно», - рассказала Анна Цивилева.

Участники совещания обсудили основные направления помощи ветеранам СВО, в том числе вопросы медицинской реабилитации, психологической помощи и протезирования. Особо подчеркивалось, что медицинская реабилитация должна быть доступна для ветеранов спецоперации в каждом регионе России.

Важной частью работы фонда является социализация ветеранов СВО и их вовлеченность в активную жизнь. В Кузбассе в августе прошло яркое спортивное событие - «Кубок Защитников Отечества». Участие в нем приняли более 70 спортсменов-ветеранов СВО из сибирских регионов. Они состязались в пяти видах спорта: пулевой стрельбе, армрестлингу, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, настольному теннису. Еще одним важным мероприятием стал Первый форум ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение», на который приехали участники со всей России.