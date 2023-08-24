"Мы давно дружили": Кадыров прокомментировал крушение самолета Пригожина

Рамзан Кадыров выразил соболезнования по поводу гибели Евгения Пригожина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал гибель Евгения Пригожина и выразил соболезнования его родным и близким.

"Мы давно дружили. И долго", - написал Кадыров в Telegram, сопроводив пост своим фото с Евгением Пригожиным. На фото запечатлен момент, когда Евгений Пригожин вручает Кадырову золотую медаль "Вагнера" "За особые заслуги".

Кадыров назвал Пригожина отзывчивым человеком, всегда готовым помочь.

"С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. Его отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство. Он приезжал в Грозный по первому же моему приглашению, хотя был старше меня. С ним можно было обсудить любую тему и проблему. Всегда был готов помочь и действительно помогал от души", - написал Кадыров, добавив, что оказывал содействие Пригожину "в некоторых вопросах по Ливии и Африке".

Глава Чечни также назвал Пригожина "важной персоной государственного масштаба", посетовав на то, что тот "в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране".

"Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", - написал Кадыров.

Рамзан Кадыров отметил большой вклад Евгения Пригожина в проведение СВО и назвал его гибель большой утратой для всего государства, выразив соболезнования его родным и близким.

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