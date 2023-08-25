Михаил Дегтярев: Хабаровский край – пример того, как меняются стереотипы в отношении путешествий на Дальний Восток

В 2022 году Хабаровский край вошел в число лидеров среди дальневосточных регионов по туристической привлекательности. Фото: правительство Хабаровского края

II Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток!» в Хабаровске отгремел первыми громкими мероприятиями. Ключевым событием стартового дня стало пленарное заседание «Туризм в России: разворот на Восток» с участием губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, представителей Китайской народной республики и других спикеров в отрасли туризма.

Сессия началась с двух новостей, озвученных главой региона. Так, на старте второго туристического форума было объявлено, что в следующем году точно состоится уже третий по счету, что закрепит событие в статусе ежегодного. Кроме того, стало известно, что в крае не планируется введение туристического сбора. Губернатор заявил, что все привезенные туристами деньги останутся в экономике нераспределенными, для предпринимателей.

В ходе пленарной сессии участники охватили вопросы повышения доступности оказания туристических услуг, создания современных продуктов, способных привлечь гостей, подготовки кадров для индустрии внутреннего и въездного туризма.

- Президент России неоднократно подчеркивал повышение спроса в области внутреннего туризма, что это дает хороший стимул для развития самой туриндустрии, а также смежных отраслей, что сказывается на жизни регионов. И Хабаровский край – пример того, как меняются стереотипы в отношении путешествий, и растет интерес соотечественников к поездкам на Дальний Восток, - отметил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

В прошлом году Хабаровский край вошел в число лидеров среди дальневосточных регионов по туристической привлекательности. Положительная динамика обусловлена, в первую очередь, общим разворотом страны на Восток, что повлекло за собой растущее количество мер господдержки: гранты на создание кемпингов, на покупку оборудования, софинансирование инвестпроектов госкорпорацией «Туризм.РФ», обнуление ставки НДС для туроператоров.

Полным ходом идет строительство новых объектов. За два года количество глэмпингов увеличилось до 13, и это число будет расти, благодаря росту объема субсидий и другой поддержке предпринимателей. Растет спрос на активный и экстремальный отдых, а потому ведется работа по доступности отдаленных и особо охраняемых территорий.

- На знаменитых Шантарских островах обитает один из наших туристических символов — гренландский кит. Мы работаем над тем, чтобы воочию увидеть этих гигантов могли все наши жители. Стоимость поездок на острова будет снижена для официально зарегистрированных в Хабаровском крае. Минтуризма по моему поручению уже проработал субсидии для местных туркомпаний, благодаря чему путевки для людей станут дешевле практически вдвое, - рассказал губернатор.

Тем не менее, в целях сохранения экологического фона для китом и природы парка, отдых на Шантарах все же сохранит эксклюзивность. Количество возможных туристов определят ученые. Желаемое увеличение турпотока требует больших шагов по модернизации инфраструктуры, решению кадрового вопроса, сокращению серых зон. Продвижение по всем направлениям возможно только при взаимодействии регионов, поэтому Михаил Дегтярев заявил о намерении организовывать межрегиональные и межгосударственные туры.

Еще одной новостью в завершении стала передача здания Амурского утеса в ведение министерства туризма.

- Амурский утес является туристическим, культурным и историческим символом Хабаровска. В этом году завершается ремонт объекта, где будет размещен наш туристский информационный центр.