ФСБ установила причастность спецслужб Украины к поджогам зданий в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За поджогами зданий МВД, Министерства обороны России и инфраструктуры РЖД стоят украинские спецслужбы, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как заявили в ведомстве, после начала специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о быстром заработке. В них сделан акцент на вовлечение в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, отметили в ФСБ.

В ведомстве объяснили, что спецслужбы Украины обзванивают россиян от имени сотрудников банков, следователей, полицейских и сотрудников ФСБ, заставляя переводить значительные денежные средства на якобы безопасные счета для защиты от мошенников.

Позже под угрозой уголовного преследования россиян склоняют к совершению поджогов административных зданий якобы для оказания содействия в задержании мошенников. При этом вербовщики убеждают, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, обещая гонорар в размере 10-20 тысяч рублей. После все контакты с жертвой обрываются, сообщили в ФСБ.

«Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, и в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – добавили в силовом ведомстве, отметив, что некоторые поджигатели в разных регионах России получили реальные сроки от 8 до 19 лет.