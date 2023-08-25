Советник президента ЦАР: Cмерть Пригожина не повлияет на отношения с Россией

Советник президента ЦАР заявил, что смерть Пригожина не повлияет на отношения с Россией Фото: REUTERS

Гибель российского предпринимателя Евгения Пригожина никак не изменит отношения Центральноафриканской республики (ЦАР) с Россией, заявил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

«Это печальная новость. Он спас демократию, поэтому страна в трауре, но для нас это абсолютно ничего не меняет», – сказал он в интервью Financial Times.

По словам Гуанджики, соглашение с РФ предполагает присутствие российских инструкторов в ЦАР.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина, отметив героизм бизнесмена «ради общего дела» и упомянув о его «серьезных ошибках». Также глава государства выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области и пообещал, что расследование крушения самолета доведут до конца.

Все о крушении самолета Евгения Пригожина, при котором погибли семь пассажиров и трое членов экипажа, здесь на KP.RU.