Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с ростом ключевой ставки Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники разработали новую схему, притворяясь сотрудниками «Госуслуг» и Центробанка РФ, убеждая таким образом россиян положить деньги на депозит в банке и объясняя, что после роста ключевой ставки это стало выгодно. О новой схеме рассказали ВТБ, исследование которого приводит Lenta.ru.

Как сообщается, мошенники звонят клиентам с неизвестного номера, подключая к разговору якобы сотрудника «Центробанка РФ», который рассказывает о возможности разместить средства на «безопасном» счете и получить дополнительные деньги с накоплений.

Если гражданин дает согласие, его просят пройти проверку персональных данных, после чего сообщить коды из СМС, а также логины или пароли для входа в учетную запись приложения. Получив доступ к счету, злоумышленники выводят средства.

«На самом деле ни "Госуслуги", ни Центробанк никогда не будут звонить вам и предлагать разместить деньги, да еще и на "безопасном" счете с кешбэком. Сразу прерывайте такой диалог и сообщайте о звонке в свой банк, чтобы избежать финансовых проблем», — заявил вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Напомним, накануне в прокуратуре Москвы сообщили, что с начала текущего года телефонные мошенники заставили москвичей продать 11 квартир, а ущерб превысил 156 млн рублей.