Беглого итальянского мафиози помог обнаружить пудель любовницы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские карабинеры выследили представителя мафиозной группировки каморра при помощи белого пуделя его любовницы. Об этом рассказали в правоохранительном ведомстве.

Как сообщается, в феврале этого года 64-летний Луиджи Каччапуоти был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в мафиозной организации. В поисках осужденного правоохранители мониторили соцсети, а также отслеживали его контакты и платежи, что помогло примерно понять местонахождение преступника.

Каччапуоти был все это время на небольшой вилле в городке около Казертой и Неаполем. В то время к нему приходила подруга, которая оставляла на улице свою собаку. Лающий на приоткрытое окно белый пудель привлек внимание.

Правоохранители подготовили операцию, перекрыв возможные пути отхода, даже через канализацию. Отмечается, что при задержании утром в четверг, 24 августа, мафиози лежал у бассейна, читая газету, которая была открыта на странице с мафиозной хроникой.

Напомним, ранее итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара, который примерно семь лет находился в бегах, смогли поймать благодаря кулинарному блогу на YouTube.