Путин не планирует поездку на саммит G20 в Индии

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует поездку на саммит «Большой двадцатки» в Индии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов у президента нет», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Формат участия российского лидера в саммите G20 будет уточняться, добавил Песков.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» в Индии состоится 1 декабря 2023 года в городе Нью-Дели.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии состоялся саммит лидеров стран G20, посвященный вопросам продовольственной и энергетической безопасности. Российскую Федерацию на этом форуме представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Путин принял решение не лететь на саммит, так как обстоятельства требовали его присутствия в России.

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