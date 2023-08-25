88 смертей из-за покупки яда с канадского сайта расследуют в Британии Фото: REUTERS

Британские власти запустили расследование из-за смерти 88 британцев, которые возможно употребляли вещества, купленный на сайте 57-летнего канадца Кеннета Лоу. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

«По согласованию с Королевской прокуратурой Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) приняло решение провести расследование возможных уголовных преступлений, совершенных в Великобритании», — приводит издание заявление, сделанное в ведомстве.

Кеннета Лоу подозревают в продаже на канадском сайте препарата, способного вызвать смерть. По данным издания, сотрудники британской прокуратуры опрашивают сотни жителей Великобритании, которые, возможно, покупали это вещество. Предполагается, что за два года купить этот яд могли свыше 230 британских граждан.

Тем временем, расследование в отношении Кеннета Лоу ведут в Италии, США, а также Австралии и Новой Зеландии. По предварительным данным, канадец мог продать около 1,2 тысячи комплектов препарата жителям 40 стран.

В мае этого года мужчину арестовали в Канаде, предъявив ему обвинение в «содействии самоубийству» по меньшей мере двух человек, в том числе 63-летней учительницы.