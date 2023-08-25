Инвестиционный стратег Бахтин: есть четыре правила успешного накопления денег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал о том, как накопить сбережения, чтобы это не отразилось на качестве жизни. Он назвал четыре правила, которые позволят сделать это успешно и безболезненно. Финансовая подушка должна составлять 2-3 месячных зарплаты.

Во-первых, каждый должен решить, сколько денег может направлять на сбережения. Во-вторых, накопления не должны делаться в ущерб привычному образу жизни. Средств должно хватать на все: на продукты, на оплату коммунальных услуг, кредит – это обязательные траты. Они должны быть примерно одинаковыми каждый месяц.

А вот к необязательным тратам относятся дорогие подарки и развлечения. На них можно экономить.

В третьих, следует вести учет доходов и расходов и записывать их в таблице.

В-четвертых, нужно определить, в каких инструментах и активах стоит сберегать средства.

- Если для финансовой подушки безопасности подойдут наличные средства и депозиты в банке, то для эффективных сбережений лучше выбирать другие инструменты – акции, облигации, - заявил Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт советует держать не менее трети сбережения в иностранной валюте и других валютных инструментах. Например, если доллар просел, то юань сможет минимизировать потери. В

свою очередь, валютный эксперт Юлия Кузнецова рассказала Life, что стало опасно хранить деньги в недружественной валюте. Их могут заблокировать. Поэтому все инвестиции ведут в российский фондовый рынок для приумножения своего капитала.

Тем временем, в России с нового года заработает программа долгосрочных сбережений граждан. Предполагается, что это позволит россиянам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности. Это в свою очередь создаст стимул для роста «длинных» денег в экономике. Чем выгодна такая программа россиянам и государству и какие в ней есть подводные камни, пишет телеканал «360».