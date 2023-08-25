Психиатр Скавыш: вопросы подростка «Зачем жить?» должны насторожить родителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш назвал признаки, по которым можно понять, что подросток склонен к суициду. Такая категория детей часто не видит смысла в жизни и не понимает, зачем она живет. В этом случае стоит насторожиться тем, кто находится рядом.

Взрослым необходимо найти подход, вызвать на откровенный разговор, чтобы ребенок почувствовал доверие и смог раскрыть свою душу.

Признаки суицидальных наклонностей: раздражительность, замкнутость, нет интереса к учебе, играм, безразличие ко всему окружающему миру, разговоры о бессмысленности жизни.

Особенно должны насторожить фразы: «Лучше я умру», «Зачем жить?».

Если у ребенка наблюдаются эти черты, то надо показаться психиатру. В зависимости от глубины и тяжести депрессии проводится амбулаторное лечение. Для стационарного лечения и дальнейшего наблюдения помещают тех, кто уже совершил суицид.

- Дело в том, что попытки самоубийства нередко имеют склонность к повторению (к рецидивам). Частота повторных попыток суицидов составляет свыше 50%, - уточнил Скавыш в беседе с РИАМО.

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