Старовойт: два человека пострадали в результате обстрела ВСУ в Курской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В результате обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района пострадали два мирных жителя. Мужчина получил ранения нижних конечностей и находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

— К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина. Их доставили в центральную районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Также глава региона подчеркнул, что при необходимости пострадавшие будут транспортированы в областную больницу.

Ранее стало известно, что вечером 24 августа приграничье Курской области подверглось атаке со стороны Украины. Под обстрел попали два населенных пункта, а губернатор заявил, что всем, чье имущество пострадало, будет оказана помощь.