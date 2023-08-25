Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Даниила Чоудхури и Ивана Рыбина, которых обвиняют в получении и распространении личных данных Дарьи Дугиной и ее семьи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — говорится в публикации Генпрокуратуры.

В ходе расследования удалось установить, что в период с февраля по апрель 2022 года Даниил Чоудхури в одном из мессенджеров размести объявление, в котором предложил собирать конфиденциальную информацию о личной жизни и семье Дарьи Дугиной. На это объявление откликнулся Иван Рыбин, который на тот момент был сотрудником ГИБДД.

Рыбин имел доступ к Федеральной информационной системе и пользуясь своим служебным положением, предоставил информацию о Дугиной за вознаграждение в 3350 рублей. Теперь уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее экс-сотрудник ГИБДД признался, что собирал информацию о Дарье Дугиной за деньги. Также он собирал информацию и о всей ее семье.