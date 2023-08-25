В «Парке Яуза» появится спортивный кластер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь будет все: площадки для волейбола, стритбола, тренажеры, пинг-понг и т.д. Об этом рассказывает заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

- Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - «Парка Яуза», - говорит Петр Бирюков. - В настоящее время проводится первый этап благоустройства участка правого берега рек Чермянка и Яуза вдоль Сельскохозяйственной улицы. В зону работ вошло пространство от устья Чермянки до моста Бескудниковской железнодорожной ветки, площадь работ составит более 20 гектаров.

У будущей спортплощадки уже появилось ограждение, а растущие рядом деревья защитили специальными коробами, чтобы не повредить.

- Приведем в порядок площадки для игры в бадминтон и пляжный волейбол, - продолжил Петр Бирюков. - На этом участке парка обновляем старые и создаем новые дорожки, вдоль которых поставим лавочки и перголы с подвесными качелями, организуем зону со столами для игры в шахматы. Кроме того, ведется обустройство веломаршрута протяженностью более 900 метров.

Однако это еще не все. На участке запланирована установка двух детских площадок. При этом, первая будет оборудована полосой препятствий, большой канатной башней с горкой, каруселями и качелями. А вторую превратят в детский кластер с двухуровневой организацией пространства.

Для любителей неспешных прогулок в «Парка Яуза» будет устроена экотропа по берегу реки Яузы. С учетом сложного рельефа настил сделают только в низинных местах, он будет связан с общим пешеходным пространством участка. В стойках перильных ограждений смонтируют архитектурную подсветку.