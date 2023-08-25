Эксперт рассказал, как защитить компьютер ребенка перед началом учебного года Фото: REUTERS

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин в беседе с «Газета.Ru» рассказал, как защитить компьютер ребенка от киберпреступников, рекомендуя установить на компьютер ребенка специальный софт, позволяющий блокировать вредоносный контент и ограничивать время пользования устройством.

«Но главное - антивирус. Без наличия антивирусной системы использование компьютера школьником может привести к негативным последствиям. Антивирус должен иметь надежную систему защиты и обнаружения вредоносных программ», - отметил эксперт.

Фомин также рекомендовал обратить внимание на использование разных паролей, если компьютер использует не только школьник, но и другие члены семьи, отметив, что ребенок не должен иметь доступ к документам на компьютере.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Виктория Корелина в беседе с Москва 24 рассказала об организации рабочего места для школьника, назвав самым главным минимальную нагрузку на зрение. По ее словам, после 20 минут зрительной нагрузки, будь то компьютер или книга, человеку нужно взять паузу в 20 секунд.

Как передавал RT, врач-офтальмолог Ольга Коникова, комментируя возможные проблемы со зрением из-за компьютера, заявила о необходимости соблюдать расстояние от кисти до локтя, что соответствуют средней рекомендуемой рабочей дистанции до тетради, учебника или гаджета.

Тем временем, в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», психолог Александр Коридзе заявил, что развитие гаджетов и компьютеров негативно влияют на отцовско-детские отношения. «Если два человека рядом друг с другом пребывают в телефонах или компьютерах, это не является совместным времяпрепровождением», - заявил он.