Депутат Нилов предложил упростить школьную форму в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил упростить подход к школьной форме. Парламентарий уверен, что в настоящий момент требований слишком много, и это больно бьет по кошельку родителей. Подготовка к школе обходится очень недешево.

Депутат напоминает, что в настоящий момент нет единого комплекта школьной формы, и поэтому образовательные учреждения сами устанавливают свои правила. В основном учащимся предлагают школьную форму из темной ткани. Сохранились даже фартуки, они напоминают советские времена.

Но часто такой формат одежды вызывает много нареканий - ткани синтетические, находиться в подобной форме целый день проблематично.

Важно, чтобы форма была удобная, не вызывала аллергию и сохраняла ценовую доступность. Необходимо учитывать, что многодетным семьям не под силу ежегодно приобретать новый комплект.

- Согласно данным Росстата, школьная форма в наборе для учащихся подорожала в среднем на 20% при несопоставимом росте уровня доходов семей, - цитирует слова депутата "Российская газета".

Свое письмо он направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По предварительным подсчетам, на форму в среднем в этом году родители потратят 19 тысяч рублей. При этом «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показывает, что минимальный набор российского школьника в августе обойдется в 12 146 рублей, сообщает Газета.ru.

В эту сумму входит минимальный набор первоклассника: пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и обувь. Если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тыс. рублей, свидетельствуют данные маркетплейсов, пишет газета "Известия".