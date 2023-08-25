В Британии нашли оригинальный эскиз к «Винни-Пуху» Фото: Dominic Winter Auctioneers

В Великобритании нашли оригинальный эскиз к детской повести Алана Милна «Винни-Пух», автором которой был книжный иллюстратор Эрнест Шепард. Об этой находке рассказали в газете Times.

— Вам наверняка знаком этот образ. Винни-Пух и Пятачок идут в закат, размышляя о завтраке и о том, что интересного ждет их на следующий день. Это изображение неоднократно воспроизводилось, но оригиналы встречаются очень редко, — говорится в публикации.

Также в газете рассказали, что подлинную версию рисунка удалось найти спустя столько лет в подвале букиниста, завернутую в старое чайное полотенце. При этом это не самый первый эскиз, а воссозданная рукой Шепарда иллюстрация.

В 2022 году оригинал рисунка был продан за 170 тысяч фунтов стерлингов, а найденный рисунок будет выставлен на аукцион за 20-30 тысяч фунтов. Такую оценку иллюстрации дал представитель аукциона Dominic Winter Auctioneers Крис Олбери.

Ранее стало известно, что в Ростовской области обнаружили древнее святилище, которому нет аналогов во всем мире. Там оказалось множество наскальных рисунков, которые сделали люди, жившие на этой территории более шести тысяч лет назад.