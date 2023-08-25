Число отравившихся курицей гриль и шаурмой в Москве выросло до 35 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество отравившихся шаурмой и курицей гриль в кафе «Бистро-24» в Москве увеличилось до 35 человек. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— По состоянию на 25 августа зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализированы в инфекционные стационары 28 человек, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что у 16 пострадавших был диагностирован «сальмонеллез бактериологически подтвержденный». Дальнейшие исследования по факту отравления продолжаются.

Ранее KP.RU рассказывал о массовом отравлении шаурмой в Москве. Некоторые из пострадавших были госпитализированы в реанимационные отделения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в результате инцидента. Владельцам торговой точки грозит штраф до полумиллиона рублей или тюремный срок до шести лет.