В Красногорске разгорелся пожар в строительном магазине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городском округе Красногорске загорелся строительный магазин. По предварительным данным, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС России.

— Угрозы распространения огня на соседние здания нет. На месте работают пожарные подразделения, — говорится в публикации.

На данный момент информации о причине пожара и пострадавших не сообщается. Работы по ликвидации открытого горения продолжаются.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Майкопе, который нанес ущерб на сто миллионов рублей. В результате происшествия полностью уничтожен 61 гараж, а общая площадь возгорания составила около 2300 квадратных метров.