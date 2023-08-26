Роспотребнадзор: у 16 отравившихся шаурмой в Москве нашли сальмонеллез

У 16 отравившихся шаурмой в Москве обнаружили сальмонеллез. Фото: Людмила БАРКОВА.

У 16 из более чем трех десятков заболевших после посещения московского кафе подтвержден диагноз «сальмонеллез». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в пятницу 25 августа.

«По состоянию на 25.08.2023 года зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Исследования продолжаются», - сказано в сообщении ведомства.

Кафе, где пострадавшие ели шаурму и курицу, опечатано. У одного из поставщиков забраковано и снято с реализации 598 кг куриного мяса, уточнили в ведомстве.

Напомним, Следком завел уголовное дело после массового отравления фастфудом в Москве. Часть пострадавших находится в реанимации.

Также сообщалось, что Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты выявили грубейшие нарушения санитарного законодательства. Так, в кафе «Бистро-24» используют сырье неизвестного производителя, еду готовят при отсутствии необходимых условий (некоторые продукты хранятся не в холодильнике, в кафе есть всего одна мойка и тп). Персонал заведения не проходил медосмотр.

Подробнее о массовом отравлении шаурмой и курами гриль в Москве здесь на KP.RU.