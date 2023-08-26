Южная Осетия призвала власти Грузии признать ответственность за агрессию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал власти Грузии признать свою ответственность за агрессию против страны в 2008 году, проведя работу по демаркации государственных границ.

«Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ», – приводит его слова РИА Новости.

Гаглоев заявил, что только после этого возможно говорить о перспективах налаживания отношений. По его словам, на данный момент сохраняется угроза, а также отсутствие юридически обязывающих гарантий ненападения.

Напомним, 8 августа 2008 года армия Грузия осуществила обстрел Южной Осетии из ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град», после чего часть Цхинвала осталась разрушена. На сегодняшний день Тбилиси не признает Южную Осетию и Абхазию суверенными государствами.