Путин поздравил Южную Осетию и Абхазию с 15-летием признания независимости Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил Южную Осетию и Абхазию с 15-летием признания независимости. Глава российского государства направил лидерам республик поздравительные телеграммы.

«Примите искренние поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости вашей страны. Полтора десятилетия назад РФ приняла решение о признании суверенитета Южной Осетии, уважая свободное волеизъявление ее граждан, руководствуясь положениями Устава ООН и другими международными документами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В обращении к президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву российский лидер отметил, что южноосетинский народ отстоял свою свободу в нелегкой борьбе и теперь успешно развивает институты демократической государственности. Путин добавил, что отношения между Москвой и Цхинвалом вышли на уровень союзничества и интеграции.

В телеграмме главе Абхазии Аслану Бжании президент России отметил значительные успехи республики в построении демократии и самостоятельной национальной экономики. Политик заверил, что Москва будет оказывать всемерное содействие абхазскому народу в обеспечении обороноспособности, безопасности и защиты внешнеполитических интересов, а также в решении экономических и социальных задач.

Напомним, 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 15 сентября того же года президенты РФ и Южной Осетии подписали в Москве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а спустя два дня аналогичный документ российский лидер подписал с главой Абхазии.