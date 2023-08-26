Огонь охватил 750 кв. метров: Склад с пиротехникой загорелся в Кемерово

Склад с пиротехникой загорелся в Кемерово Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерово произошел пожар на складе с пиротехникой, охватив 750 квадратных метров. В настоящее пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 квадратных метров в Кемерово. Горит склад с пиротехникой. На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, накануне в Красногорске загорелся строительный магазин, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. По прибытии первого пожарного расчета стало известно, что горит ангар со стройматериалами. Позже KP.RU сообщили, что пожар удалось локализовать на площади в 750 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.