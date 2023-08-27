Под Бухарестом из-за серии взрывов на АЗС один человек погиб, 46 пострадали. Фото: скриншот с видео

На АЗС в городе Креведия в 13 км от Бухареста с разницей в несколько часов произошли четыре взрыва. Несмотря на усилия пожарных, огонь переходил на газовые цистерны. Об этом сообщает местное ТВ.

В результате ЧП, один человек погиб и еще 46 - пострадали. По данным главы пресс-службы румынского правительства Михая Константина, на данный момент предпринимаются меры для транспортировки пострадавших, также Бухарест запросит помощи для лечения пациентов у ЕС. Сейчас известно о 16 гражданах, которым потребовалась интубация.

Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать более 3 тысяч человек из опасной зоны. На месте ЧП создан антикризисный штаб.

Напомним, 14 августа 2023 года из-за взрыва и пожара на АЗС на окраине Махачкалы 35 человек погибли и более 100 получили различные травмы. Также от этого взрыва и вызванных им пожаров пострадало более 400 строений, большинство из которых жилые дома.