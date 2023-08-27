Поставщик курток для ВСУ был фигурантом нескольких уголовных дел Фото: REUTERS

Поставщик курток для ВСУ по завышенным ценам, турецкий производитель Vector avia hava araсlari, в 2022 году являлся фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

По его данным, в числе владельцев турецкой фирмы есть племянник члена комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады от партии "Слуга народа".

Компания, производившая и продававшая по завышенной цене куртки для ВСУ, в 2022 году стала фигурантом нескольких уголовных производств о хищении средств, некачественном товаре и подделке таможенных документов. На данный момент, нацполиция расследует два дела, которые касаются поставок.

Сейчас в одном из производств объявлены два подозрения - владельцу и главе компании Роману Плетневу, а также экс-директору департамента закупок минобороны Украины Богдану Хмельницкому.

Между тем, военнослужащие ВСУ из-за состояния отчаяния на передовой сдаются в плен ВС РФ целыми подразделениями. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, положение украинских боевиков можно назвать трагическим.