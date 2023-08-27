Три человека погибли в результате стрельбы в магазине во Флориде Фото: REUTERS

Во Флориде в результате стрельбы в магазине Dollar General в городе Джексонвилл погибли три человека. Молодой человек, стрелявший на почве расовой ненависти, также мертв. Об этом сообщают власти штата.

Преступник пришел с пистолетом и винтовкой в магазин, после чего убил двух мужчин и одну женщину. Перед нападением стрелок оставил несколько записок расистского содержания. Все погибшие были афроамериканцами, а стрелявший - белым мужчиной 20 лет.

Полицейские сообщают, что стрелявший действовал один. На данный момент обстоятельства произошедшего расследует также ФБР.

26 августа в США в штате Оклахома четыре человека получили ранения в результате стрельбы на школьном матче по американскому футболу. Стрельбу устроил чернокожий мужчина в серой кофте с капюшоном, скрывшийся с места ЧП.