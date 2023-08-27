Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения России и США могут наладиться после окончания острой фазы конфликта на Украине. Такого мнения придерживается бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. Об этом он написал в статье для Nation.

По его словам, на данный момент перевод отношений США и России в конструктивное русло кажется невыполнимым. Так будет продолжаться до тех пор, пока конфликт останется в острой фазе. Но после этого этапа может появится новая возможность, отметил политик.

При этом, Грэм отметил, что сначала США необходимо извлечь уроки из ошибок администрации Буша по противодействию влияния Москвы на постсоветском пространстве. Эксперт добавил, что Вашингтон мог бы разрядить недружественные отношения с Москвой и, тем самым, способствовать продуктивным экономическим связям между Украиной, Европой и Россией.

Между тем, бывший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас считает, что только Россия может обеспечить стабильность и безопасность в мире и на Украине.