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НовостиВ мире27 августа 2023 9:04

Париж станет первым городом в Европе, где запретят электросамокаты

RTBF: с 1 сентября в Париже запретят прокат электросамокатов
Роман ПОЛОСИКОВ
Париж станет первым городом в Европе, где запретят электросамокаты

Париж станет первым городом в Европе, где запретят электросамокаты

Фото: Shutterstock

С первого сентября 2023 года в Париже вводится запрет на аренду электросамокатов. Об этом решении городского референдума рассказал французский телеканал RTBF.

Отмечается, что в голосовании по вопросу использования электрических самокатов, которое проходило еще второго апреля, участвовали более ста тысяч парижан. За запрет средств индивидуальной мобильности проголосовали 89 процентов голосовавших.

Одной из главных причин такого решения стали проблемы с разбросанными по всему городу прокатными самокатами. Также жителей столицы Франции беспокоит безопасность пешеходов на улице.

Напомним, что с третьего июля в Москве начали следить за скоростью передвижения людей на электросамокатах при помощи системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В дальнейшем эту практику могут применить не только в арендных электросамокатах, но и в тех устройствах, которые приобретаются для личного пользования.