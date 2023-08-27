Косметолог Столина: пользоваться ежедневно кремом с ретинолом от морщин вредно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Косметолог Любовь Столина ответила, какое содержание ретинола должно быть в креме, чтобы у него был омолаживающий эффект.

Если речь идет о первом опыте применения средства, для снижения жирности кожи и уменьшения акне, подойдут варианты с 0,5-прцентной концентрацией действующего вещества.

При борьбе с акне – 1%. Ретиноиды эффективно снимают воспаление и очищают кожу от наслоений роговых масс. Помимо этого, они оздоравливают эпидермис и улучшают иммунитет.

Для борьбы с пигментацией подойдут средства с концентрацией в 1-2%. Она сможет стимулировать клеточное обновление.

- За счет этого удастся ускорить вымывание, унести с собой избыток пигмента, — пояснила эксперт Газете.Ru.

А вот для омолаживания подойдут крема с концентрацией ретинола в 2%.

Их рекомендуется применять с 40 лет, но пользоваться ежедневно таким составом запрещено.

- Эффект при правильном использовании — уплотнение и наполнение кожи изнутри, как следствие разглаживание морщин и осветление эпидермиса, — уточнила косметолог.

Кстати, лечебные кремы с ретинолом, альфа-оксикислотой и аминофиллином могут бороться с целлюлитом. Они улучшают внешний вид кожи и способствуют ее уплотнению, передает телеканал "360".

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