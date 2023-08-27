Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 140 снарядов Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

За прошедшие сутки 26 августа украинские войска выпустили по Белгородской области около 140 боеприпасов, а также несколько взрывных устройств было сброшено при помощи беспилотников. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В селе Щетиновка с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. В результате взрыва один человек погиб - мирный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью, — говорится в публикации.

Всего же в Белгородской области от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали шесть мирных жителей, а порядка 50 домов получили повреждения. Помимо этого были повреждены восемь автомобилей, два социальных объекта и три предприятия.

Напомним, что в результате повторного обстрела белгородского санатория в селе Лавы Валуйского городского округа со стороны ВСУ, погибли три человека. Двое скончались на месте, а за жизнь третьего боролись врачи, однако спасти его не удалось.