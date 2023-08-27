Врач назвала продукты, способные очистить организм от никотина Фото: Shutterstock

Диетолог Мария Капралова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что употребление некоторых продуктов может способствовать очищению организма от никотина, отметив при этом гранат.

«Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом», - заявила эксперт.

Капралова также сообщила, что не менее полезны при очищении организма от никотина являются апельсины, лимоны и капуста брокколи, которые помогают в ускорении обмена веществ и разгоняют метаболизм.

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