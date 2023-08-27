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НовостиОбщество27 августа 2023 15:33

Врач назвала продукты, способные очистить организм от никотина

Диетолог Капралова рекомендовала курильщикам есть гранаты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач назвала продукты, способные очистить организм от никотина

Врач назвала продукты, способные очистить организм от никотина

Фото: Shutterstock

Диетолог Мария Капралова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что употребление некоторых продуктов может способствовать очищению организма от никотина, отметив при этом гранат.

«Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом», - заявила эксперт.

Капралова также сообщила, что не менее полезны при очищении организма от никотина являются апельсины, лимоны и капуста брокколи, которые помогают в ускорении обмена веществ и разгоняют метаболизм.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев рассказал об опасности аномальной жары для курящих людей. Как писали «Известия», такая погода может вызывать проблемы со здоровьем у курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы.

Врач-косметолог Нана Носарева рассказала о воздействии сальных смол, которые содержатся в сигаретах, разрушается витамин С — природный антиоксидант. Как сообщал телеканал «360», курильщики часть имеют серо-землистый цвет лица, а кожа теряет сияние, становясь грубой и рыхлой.