Экономист назвал причины спада в экономике Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев в беседе с NEWS.ru заявил, что экономика ФРГ переживает не самые лучшие времена из-за целого ряда факторов, в особенности отметив отказ от дешевого трубопроводного газа и переход на более дорогой.

«Введенные против России санкции также влияют на падение роста их экономики … В первую очередь это связано с тем, что Германия отказалась от дешевого трубопроводного газа и перешли на более дорогой американский», - заявил экономист, отметив, что европейские страны потеряли от антироссийских санкций гораздо больше, чем США.

Ковалев уточнил, что для экономики ФРГ, всегда специализирующийся на выпуске товаров, это стало большим минусом, поскольку для производства промышленных товаров необходимо много энергии.

Эксперт также отметил «переход целого ряда компаний из России в США и другие страны», что также оказало негативное влияние на немецкую экономику. «Сейчас я не вижу оптимистичных факторов для улучшения ситуации в ФРГ», - добавил он.