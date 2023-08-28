ISRO: луноход Индии "Прагьян" передал первые научные данные о южном полюсе Луны Фото: REUTERS

Индийский луноход "Прагьян", доставленный на Луну с помощью модуля миссии "Чандраян-3", передал Земле первые научные данные. Полученная информация во многом меняет представление о южном полюсе Луны, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсетях.

По данным организации, поверхностный термофизический эксперимент "Чандра" (ChaSTE) призван измерить температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса для того, чтобы понять температурный режим на поверхности спутника Земли. Аппарат оснащен температурным датчиком и механизмом, который может измерить температуру почвы на Луне на глубине до 10 см.

Также согласно приведенному графику температур, во время проникновения зонда температуры лунной поверхности и приповерхностного слоя на разных глубинах меняются. Это первый такой профиль южного полюса Луны, отметили в ведомстве.

Напомним, 24 августа 2023 года "Прагъян", который был доставлен на спутник Земли при помощи борта посадочного модуля "Викра" миссии "Чандраян-3", впервые совершил поездку по Луне.