Спикер США Маккарти: имеющаяся информация может привести к импичменту Байдена Фото: REUTERS

В США Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что собранная республиканскими представителями информация позволяет ставить вопрос об импичменте американского президента Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, если оценивать собранные данные, то процедура импичмента была бы закономерным шагом. Семья главы Соединенных Штатов вовлечена в "культуру коррупции", считает Маккарти.

Политик добавил, что американская общественность должна получить ответы на волнующие многих темы.

"Это похоже на культуру коррупции, происходящей со всей семьей Байдена. Общественность США заслуживает ответов", - заявил спикер.

Ранее конгрессмен США Марджори Тейлор Грин призвала инициировать импичмент американского президента Джо Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности лидера США к коррупции.