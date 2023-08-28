В Колумбии прозошло землетрясение магнитудой 5,7 Фото: REUTERS

В Колумбии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре в понедельник, 28 августа.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 5 километрах к северо-западу от города Тадо. Там проживают 10 тысяч граждан. Очаг обнаружен на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет.

25 августа в северо-восточной части японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщало национальное метеорологическое управление страны.

Ранее турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр говорил о том, что в районе Стамбула может произойти землетрясение магнитудой 7,0 и более. Вероятность того, что оно случится, превышает 60%, при этом сам город совсем к нему не готов. Такое отношение к прогнозу экспертов может привести к большому числу жертв.