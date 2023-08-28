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НовостиПолитика28 августа 2023 1:14

Минобороны: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Российские войска пресекли попытку атаки БПЛА над Брянской областью
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское Министерство обороны сообщило о том, что 28 августа была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников.

По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата над Брянской областью. БПЛА были вовремя распознаны и уничтожены.

"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.

27 августа ведомство проинформировало, что средства противовоздушной обороны сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Произошло это над Брянской и Курской областями.

А 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские подразделения ПВО ликвидировали беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу. На прием и отправку рейсов были закрыты столичные аэропорты.