Минобороны: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское Министерство обороны сообщило о том, что 28 августа была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников.

По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата над Брянской областью. БПЛА были вовремя распознаны и уничтожены.

"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.

27 августа ведомство проинформировало, что средства противовоздушной обороны сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Произошло это над Брянской и Курской областями.

А 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские подразделения ПВО ликвидировали беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу. На прием и отправку рейсов были закрыты столичные аэропорты.