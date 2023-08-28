В Кривом Роге слышны звуки взрывов 28 августа Фото: REUTERS

В украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области слышны звуки взрывов в понедельник, 28 августа. Об этом сообщает телеканал Украины ТСН.

"Кривой Рог: сейчас звучат мощные взрывы", - отмечается в сообщении телеканала.

Более подробной информации не приводится.

Кроме того, в большинстве украинских регионов действует воздушная тревога. Сначала сигналы сирен были слышны только в Николаевской и Днепропетровской областях, после чего предупреждения начали действовать в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Через несколько минут воздушная тревога была объявлена и в Винницкой, Житомирской и Киевской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве.

Между тем, Минобороны России сообщило о том, что 28 августа российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников