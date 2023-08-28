Минобороны РФ: на Краснолиманском направлении уничтожена натовская гаубица FH-70 Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы Центрального военного округа уничтожили бронеавтомобиль FH-70 производства НАТО и скопление живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали 155-мм орудие производства НАТО FH-70 на Краснолиманском направлении. Также расчет российского БПЛА выявил координаты целей ВСУ, а артиллерия точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и живую силу в лесополосе.

При этом, точность огня корректировалась в режиме реального времени. Такой метод позволил эффективно ликвидировать мобильные средства противника быстро с минимальным количеством боеприпасов.

28 августа Министерство обороны России также сообщило о том, что 28 августа была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Над Брянской областью российские военные сбили два БПЛА.