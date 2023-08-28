Звезду сериала «Ханна Монтана» Митчела Муссо арестовали за кражу чипсов Фото: REUTERS

Американского актера Митчела Муссо, известного по роли Оливера Окена в сериале «Ханна Монтана», арестовали по обвинению в краже чипсов и пьянстве. Об этом рассказали в газете New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

— Актер, который выглядел пьяным, вошел в отель в штате Техас и начал есть чипсы. На просьбу сотрудников заплатить Муссо отреагировал «словесными оскорблениями», — говорится в публикации.

После этого на место вызвали отряд полиции, который и задержал нарушителя. Актеру предъявили обвинение в краже на сумму менее ста долларов, а также в пьянстве в общественном месте. По имеющейся информации, Муссо провел в полицейском участке всего одну ночь, а инцидент произошел 26 августов.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин попал на скамью подсудимых за вождение в нетрезвом виде по Московской области. Сотрудники полиции заметили у него признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования актер отказался.